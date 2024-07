Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Junge Frau geschlagen; Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch

Reutlingen (ots)

Junge Frau geschlagen (Zeugenaufruf)

Eine junge Frau ist am Dienstagnachmittag von einem Unbekannten geschlagen worden. Die 20-jährige Geschädigte hielt sich gegen 16.35 Uhr an der Bushaltestelle An der Kreuzeiche auf, als sie von dem Mann von hinten angegangen wurde. Der Täter verletzte die Frau durch mehrere Schläge, ehe er mit einem Fahrrad in Richtung Hohbuch flüchtete. Der Gesuchte ist circa 18 Jahre alt und trug zur Tatzeit ein graues T-Shirt. Ob ein Zusammenhang mit mehreren ähnlichen Taten zum Nachteil junger Frauen in den vergangenen Tagen besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Lichtenstein (RT): Telefonbetrüger am Werk

Eine Seniorin aus Lichtenstein ist am Dienstag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich der Täter als Polizeibeamter aus und gaukelte der Frau die frei erfundene Geschichte vor, dass sie ins Visier einer Einbrecherbande geraten sei. Zur angeblichen Sicherung ihrer Wertgegenstände forderte der selbst ernannte Polizist die Seniorin auf, ihr Hab und Gut zusammen zu suchen und diese der "Polizei" zu übergeben. Wie gefordert, deponierte die Geschädigte die Wertgegenstände in vierstelligem Wert vor ihrer Haustür, wo sie später von einem Komplizen des Anrufers abgeholt wurden. In der Folge flog der Betrug auf. Informationen zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Münsingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 53 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf einem Feldweg zwischen der L230 und Dottingen erlitten. Der E-Bike-Lenker war gegen 13.30 Uhr auf dem Feldweg in Richtung L230 unterwegs. In einer Linkskurve kollidierte er mit dem entgegenkommenden Skoda eines 25-Jährigen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Radfahrer und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Metzingen (RT): Unfall auf B312

Am Dienstagnachmittag ist es auf der B312 im Bereich der Anschlussstelle zur L378a zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Reutlingen. Kurz nach der Anschlussstelle reagierte der Fahrer offenbar nicht mehr, worauf seine 68 Jahre alte Beifahrerin die Handbremse des Wagens zog, einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden VW eines 42-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern konnte. Mit leichten Verletzungen wurde dieser vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der augenscheinlich unverletzte Mercedes-Lenker wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. (rd)

Esslingen (ES): Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pedelec den neben der Weilstraße verlaufenden Feldweg und wollte anschließend die Fahrbahn zu einem gegenüberliegenden Feldweg queren. Daraufhin kollidierte er mit dem auf der Straße fahrenden Toyota eines 79-Jährigen. Der Radler erlitt so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte sich insgesamt auf circa 4.000 Euro belaufen. (mr)

Nürtingen (ES): Nach Unfall in Klinik gebracht

Eine Seniorin musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 79-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad kurz vor zehn Uhr den Kleeweg und wollte in die Hans-Möhrle-Straße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit der Seite eines von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Linienbusses, der von einem 35 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Hierbei zog sich die Seniorin mehrere Verletzungen zu. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere hundert Euro. (mr)

Esslingen (ES): Kind in Motorroller gelaufen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen haben ein Kind und ein Motorroller-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag erlitten. Eine 13-Jährige rannte nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 11.20 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten im Kreuzungsbereich Kurze Straße / Palmstraße auf die Fahrbahn und stieß dort mit einem von rechts kommenden, 54-jährigen Rollerfahrer zusammen. Durch einen am Fahrbahnrand haltenden Transporter war die Sicht behindert gewesen. Beide Personen stürzten zu Boden und verletzten sich. Der 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Lenningen (ES): Rauch in Küche

Zu einem gemeldeten Küchenbrand sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr in den Alemannenweg ausgerückt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es bei der Zubereitung einer Mahlzeit im Backofen zu einer Rauchentwicklung gekommen war und dadurch der Rauchmelder ausgelöst hatte. Ein aufmerksamer Nachbar half der Bewohnerin aus dem Haus. Das brennende Essen konnte durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, schnell abgelöscht werden. Nach einer vorsorglichen Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte die Seniorin in ihre unbeschädigte Wohnung zurückkehren. (md)

Wendlingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine 70 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Dienstagnachmittag in der Boßlerstraße erlitten. Die Radlerin war gegen 14.50 Uhr auf der Boßlerstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs und wollte von der Straße auf den Gehweg wechseln. Dabei stürzte die Frau zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Ostfildern (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag zu einem Parkplatz in der Hedelfinger Straße ausgerückt. Gegen 11.45 Uhr war der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand an dem geparkten Ford gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagvormittag in Tübingen ereignet. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 23-jährige Chevrolet-Lenkerin im Bereich Rheinlandstraße / Westbahnhofstraße auf den verkehrsbedingt haltenden Mercedes einer 25-Jährigen auf. Diese erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Pkw, an denen der Gesamtschaden mit schätzungsweise 9.500 Euro zu Buche schlagen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Nehren (TÜ): In Restaurant eingebrochen

In ein Restaurant in der Reutlinger Straße ist zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Dienstag, elf Uhr, eingebrochen worden. Über ein beschädigtes Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere des Ladens. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand ein Smartphone und eine Kaffeemaschine. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell