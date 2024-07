Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Raubdelikte; Jugendliche angegangen; Taxi- und Mietwagenkontrolle; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Vereinsgebäude eingebrochen

In ein Vereinsgebäude in der Neckartalstraße ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 13 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so in einen dahinterliegen Büroraum. Im Inneren brach er anschließend mehrere Türen zu einer angrenzenden Gaststätte auf, aus der er einen Lautsprecher entwendete. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (rd)

Reutlingen (RT): Einbruch in Geschäftsstelle

In die Geschäftsstelle eines Sportvereins im Haldenäckerweg ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, acht Uhr, eingebrochen worden. Der unbekannte Täter öffnete zunächst gewaltsam eine Türe in die Räumlichkeiten und entwendete von dort neben Bargeld auch ein Tablet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen auf über 11.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Reutlingen-West übernommen. (md)

Walddorfhäslach (RT): Firmeneinbruch

In eine Firma in der Johannes-Majer-Straße ist im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, fünf Uhr, eingebrochen worden. Mehrere unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus einem Lagerraum mehrere hochwertige Nähmaschinen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Deizisau (ES): Raubdelikte auf Kinderfest (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 15-jährigen Jugendlichen nach mehreren Vorfällen am Montag auf dem Festgelände des Kinderfest Deizisau. Der Jugendliche steht im Verdacht, als Teil einer Gruppe Gleichaltriger während des Kinderfestes einen 13-Jährgien unter Androhung von Gewalt zur Aushändigung von Bargeld erpresst zu haben. Während der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Gruppe für weitere solche Taten an Kindern und Jugendlichen an diesem Tag in Betracht kommt. Entsprechende Anzeigen gingen bei der Polizei bislang allerdings nicht ein. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, die von der Gruppe zur Herausgabe von Geld erpresst wurden, oder Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei in Esslingen zu melden. Die Ermittlungen zu den möglichen Mittätern dauern an. (md)

Beuren (ES): Jugendliche angegangen

Eine 14 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen der Therme und der Karlstraße von einem Unbekannten angegangen worden. Die Jugendliche war kurz vor 15.30 Uhr zu Fuß von einer Bushaltestelle bei der Therme in Richtung Karlstraße unterwegs. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann festgehalten, der offenbar versuchte, die 14-Jährige in eine angrenzende Wiese zu ziehen. Als ein Anwohner auf die Situation aufmerksam wurde und sich durch Rufe von seinem Balkon aus bemerkbar machte, gelang der Jugendlichen die Flucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb sie unverletzt. Der Unbekannte lief daraufhin in Richtung Karlstraße davon. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Hinweise auf eine sexuell motivierte Tat liegen derzeit nicht vor. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Taxi- und Mietwagenkontrolle

Bei einer Sonderkontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch das Polizeipräsidium Stuttgart, dem Hauptzollamt Stuttgart, dem Eichamt Fellbach und der Steuerfahndung, nahmen die Spezialisten am Mittwoch am Flughafen Stuttgart vor allem den Taxi- und Mietwagenverkehr ins Visier. Zwischen 7 Uhr und 11.30 Uhr kontrollierten die knapp 30 Einsatzkräfte insgesamt 39 Taxen, Mietwagen und sonstige Fahrzeuge. Insgesamt 32 Ordnungswidrigkeiten und eine Straftat wurden zur Anzeige gebracht. Zudem stellte die Steuerfahndung insgesamt 35 Verstöße im Bereich des Steuerrechts fest.

Auffallend häufig mussten Verkehrsteilnehmer aufgrund der nicht ordnungsgemäßen oder gar nicht vorhandenen Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen geahndet werden. Unrühmlich hervorgetan hat sich in diesem Zusammenhang ein 52-Jähriger, der nicht nur ein 10-jähriges Kind ohne jede Sicherung auf der Rückbank transportierte, sondern auch keine Genehmigung für die durch ihn durchgeführte kommerzielle Personenbeförderung besaß. Auch ein aktueller Versicherungsschutz bestand für seinen PKW nicht. Je zwei weitere Fahrer konnten jeweils keine entsprechende Genehmigung beziehungsweise Fahrerlaubnis vorweisen. Die weiteren geahndeten Verstöße wurden wegen nicht mitgeführten Gegenständen oder technischer Mängel geahndet. Ein nicht geeichtes Fahrzeug wurde durch das Eichamt festgestellt. Durch den Zoll wurde ein Verstoß gegen die Mindestlohnvorschriften vor Ort aufgenommen, weitere Verdachtsfälle werden im Nachgang geprüft. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (md)

Dußlingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag in der Straße Höhnisch ereignet hat. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 13.20 Uhr mit einem Seat die Straße Höhnisch in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Nehrener Straße erkannte er einen dort stehenden Pkw, der offenbar abbiegen wollte, zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 38-Jährige nach links aus. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Smart einer 70 Jahre alten Frau. Diese musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (rd)

Dußlingen (TÜ): Tunnelsperrung nach Verkehrsunfall

Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste der Dußlinger Tunnel am Mittwochvormittag kurzzeitig vollgesperrt werden. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Citroen C1 auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Ersten Erkenntnissen nach wollte er einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt Platz machen und wechselte auf die rechte Fahrbahn im Tunnel. Hierbei übersah er den Smart eines 68-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Smart wurde an die Tunnelwand abgewiesen und beschädigte dabei noch eine Notausgangstüre. Um mögliche Folgeunfälle zu vermeiden, wurde der Tunnel zunächst in beide Richtungen voll gesperrt, bevor der Tunnel ab 8.30 Uhr wieder geöffnet und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. An dem nicht mehr fahrbereiten Smart entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An dem Citroen entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, der Schaden im Tunnel kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (md)

Ammerbuch (TÜ): Gefährlich überholt und Verkehrsunfall verursacht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen den 70-jährigen Fahrer eines Audi A4 nach einem Verkehrsunfall auf der B296 bei Ammerbuch am Mittwochvormittag. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Audi-Fahrer kurz vor neun Uhr die Bundesstraße in Richtung Tübingen, als er zwischen Ammerbuch-Entringen und Ammerbuch-Pfäffingen mehrere LKW überholen wollte, die vor ihm fuhren. Hierbei übersah er eine 40-jährige Smart-Lenkerin, die in Fahrtrichtung Herrenberg fuhr. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich die Smartfahrerin nach rechts aus und prallte dort mit ihrem PKW gegen die Einfassung eines Wasserlaufs. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr PKW, an dem circa 10.000 Euro Sachschaden entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Audi-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. (md)

