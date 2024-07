Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Glasscheibe beschädigt

Fulda (ots)

Fulda. In der Straße "Am Zollhaus" im Stadtteil Kohlhaus beschädigten Unbekannte zwischen dem 26. Juni und dem 27. Juni die Glasscheibe einer Nebeneingangstür des Bürgerhauses. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

