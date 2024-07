Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Donnerstag (04.07.), in der Zeit von 7 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es im Industriegebiet zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 43-jähriger Hünfelder stellte seinen blauen BMW am rechten Fahrbahnrand der Johann-Pülsch-Straße ab. Nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug, stellte der Fahrzeugführer frische Unfallschäden fest. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Die aufnehmenden Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf circa 1.500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Gleich zwei Unfälle verursacht

Bebra-Blankenheim. Am Donnerstag (04.07.), gegen 4 Uhr, befuhr ein SUV-Fahrer aus Irland die B 27 aus Richtung Blankenheim kommend in Richtung Bebra. In Höhe der Unfallstelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Cornberg fort. In diesem Bereich kam er dann noch nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher konnte wenig später durch die Polizei festgestellt werden. Da der Fahrer unter augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von Alkohol verantworten. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 11.250 Euro.

Unfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Mittwoch (03.07.), in der Zeit von 17 Uhr bis 17.40 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Eisenacher Straße in Richtung Wildeck-Bosserode. Eine Wildeckerin parkte ihren roten Skoda-Fabia zu dieser Zeit ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen in der Eisenacher Straße. Aus noch unklaren Gründen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg

Ohne Führerschein unterwegs

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.06.), gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bad Hersfeld mit einem Pkw die Ludwig-Braun-Straße in Richtung Sturmiusstraße. In einer Linkskurve verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr gegen ein Verkehrsschild und steuerte in ein Dickicht rechtsseitig der Fahrbahn. Der 17-Jährige entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.600 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (01.07.), gegen 17:30 Uhr, befuhren eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Alsfeld und eine 81-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld in dieser Reihenfolge die B62 in Richtung Frankfurter Straße. Als die 60-Jährige nach vorliegenden Informationen ordnungsgemäß an einer Ampel anhalten wollte, fuhr die 81-Jährige aus noch unklaren Gründe auf das bremsende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Mittwoch (03.07.), gegen 5:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Oktavia die Landesstraße von Götzen herkommend in Richtung "Ulrichsteiner Kreuz". Plötzlich saß nach aktuellem Kenntnisstand ein Waschbär auf der Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich der 23-Jährige aus. Dabei geriet er jedoch von der Fahrbahn ab und streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite die Schutzplanke. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

