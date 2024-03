Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Car-Friday" und Karfreitag in Oberhausen - verstärkte Kontrollen

Oberhausen (ots)

Für Autoliebhaber ist es der Start in die Saison - für die Polizei ein Grund mehr, genau hinzuschauen. Und genau das wird die Polizei am Karfreitag in Oberhausen tun. Sie ist dann mit verstärkten und flächendeckenden Verkehrskontrollen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet unterwegs. Im Fokus liegen unter anderem auch am Sterkrader Tor, Brammenring und weitere bekannte Plätze sowie die allgemeine Verkehrssicherheit in Oberhausen. Besonders im Blick haben die Beamtinnen und Beamten dabei Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße, unnötigen Lärm, illegale Kraftfahrzeugrennen sowie weitere Verkehrsstraftaten. Denn: Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind keine Rennstrecken und keine Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell