POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Update: Leichenfund - Obduktionsergebnis

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ronshausen. Am Dienstagabend (25.06.), gegen 17:40 Uhr, wurde in der Feldgemarkung Ronshausens eine zum Teil skelettierte Leiche aufgefunden, wir berichteten.

Zur Klärung der Todesursache und der Identität sowie zur Bestimmung der Liegezeit ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an, die am Dienstag (02.07.) stattgefunden hat. Das Ergebnis liegt nun vor. Demnach konnten Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden nicht festgestellt werden. Bei dem Leichnam handelt es sich nach dem Obduktionsergebnis um einen Mann im jüngeren Erwachsenenalter, der mit einem wattierten Blouson der Marke STRAIGHT UP und darunter mit einer Synthetik-Jacke der Marke MIAM bekleidet war. Die Liegezeit des Leichnams wurde auf 3 bis 6 Monate geschätzt.

Die Identität der Person ist weiterhin ungeklärt und ebenso wie die genauen Hintergründe und Umstände des Todes Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld und der Staatsanwaltschaft Fulda.

Wer Hinweise zur Identität der Person geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

