Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleinere Kellerbrände vermutlich auf Kindeshandlung zurückzuführen

Neustadt-Glewe (ots)

Nach zwei kleineren Kellerbränden am Wochenende in Neustadt-Glewe ermittelt die Kriminalpolizei jetzt wegen versuchter Brandstiftung. Am frühen Samstagabend hat ein Mieter im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Lilienthal-Straße zunächst Brandgeruch wahrgenommen und dann die glimmenden Überreste eines Schuhes und eines Fahrradschlauchs entdeckt. Mit einem Eimer Wasser löschte der Mieter den Brand. Am Sonntagnachmittag stellte eine Mieterin des benachbarten Mehrfamilienhauses brennende Zeitungen im Keller fest. Auch in diesem Fall wurde das Feuer von Anwohnern gelöscht. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen und geht aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass Kinder die Verursacher waren. Nach dem zweiten Brand am Sonntag stellten Polizisten unweit des Brandortes mehrere Kinder fest, deren Personalien aufgenommen wurden. Ob sie mit den Vorfällen in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar.

