POL-RT: Vorbestrafter Drogenhändler in Haft (Albstadt)

Reutlingen (ots) - In Vereinsgebäude eingebrochen In ein Vereinsgebäude in der Neckartalstraße ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 13 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so in einen dahinterliegen Büroraum. Im Inneren brach er anschließend mehrere ...

