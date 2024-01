Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Konrad-Zuse-Straße/ Einbruch in Großbaustelle

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in eine Großbaustelle an der Konrad-Zuse-Straße in Bösensell eingebrochen. Zwischen 15.15 Uhr am Freitag (26.01.24) und 6.50 Uhr am Montag (29.01.24) verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang. Die Täter entwendeten unter anderem Kupferrohre, Kabel und Werkzeuge im fünfstelligen Euro-Bereich. Das Material müssen die Täter mit mindestens einem großen Transporter weggefahren haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell