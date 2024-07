Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Betrug durch Schockanruf

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der K6734 bei Gomadingen am Mittwochvormittag. Um kurz vor neun Uhr befuhren der 27-jährige Lenker eines VW Golf und der 51-jährige Lenker eines Quads die Kreisstraße von Bernloch kommend in Richtung Gomadingen. Nachdem sich beide Fahrzeuge nach einem Überholmanöver wieder einordnet hatten, bremste der Golf abrupt ab, sodass der Fahrer des Quads nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem VW in das Heck fuhr. Das Quad wurde im Anschluss in den Grünstreifen abgewiesen und kippte um. Der Quadfahrer und seine 57-jährige Sozia zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Sozia wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro, an dem Quad in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt zu den genauen Umständen, die zu dem Unfall geführt haben. (md)

Eningen u. A. (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich am Mittwochmorgen, im Bereich der L380 zwischen Eningen und Würtingen ereignet. Kurz nach sechs Uhr befuhr eine Pkw-Lenkerin die Steige in Richtung Eningen. Wohl um ein Eichhörnchen, das plötzlich die Straße überquerte, nicht zu gefährden, bremste sie ihr Fahrzeug stark ab. Während ein dahinterfahrender 20-Jähriger mit seinem Fiat dies noch rechtzeitig erkannte und bremsen konnte, prallte ein nachfolgender, 22 Jahre alter Audi-Lenker, mutmaßlich aufgrund des nicht eingehaltenen Sicherheitsabstands, auf das Heck des Fiat. Der Fiat-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und an der Unfallörtlichkeit durch den Rettungsdienst versorgt. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt circa 20.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Steige halbseitig bis um 7.45 Uhr gesperrt. (gj)

Ostfildern (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine verletzte Mitfahrerin und Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag in Kemnat ereignet hat. Kurz vor 17 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes die Zeppelinstraße stadtauswärts. Beim Überqueren der Kreuzung Zeppelinstraße / Hagäckerstraße, missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, ebenfalls die Kreuzung überquerenden, 47-jährigen Honda-Lenkerin. In der Folge kollidierten die beiden Pkw im Kreuzungsbereich, wobei sich die Beifahrerin des Unfallverursachers mutmaßlich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der Mercedes des 31-Jährigen fahrbereit blieb, entstand am Honda der 47-Jährigen wirtschaftlicher Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. (gj)

Esslingen (ES): Mittels Schockanruf betrogen (Zeugenaufruf)

Ein Senior aus Zell ist am Montag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Ab dem Vormittag erhielt der Mann mehrere Telefonanrufe von Kriminellen. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und teilte dem Senior mit, dass eine Bekannte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Bis zur Bezahlung einer Kaution befinde sie sich in Untersuchungshaft. Der in Sorge versetzte Geschädigte schenkte den perfiden Anrufern Glauben, hob einen fünfstelligen Betrag bei seiner Bank ab und übergab das Geld gegen 16.45 Uhr an seiner Wohnanschrift einem Komplizen der Anrufer. Wenig später flog der Betrug auf und der Geschädigte erstattete Anzeige. Von dem Abholer, der in unbekannte Richtung davonlief, liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist etwa 175 Zentimeter groß und hat schwarze, gescheitelte Haare. Er führte eine Plastiktasche mit unbekanntem Aufdruck mit sich. Zu seiner Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können oder am Montag in Zell verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Leicht verletzt wurde ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Sprollstraße. Eine 47-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Sprollstraße in Richtung Neckar unterwegs und wollte kurz nach dem Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz nach links auf das Grundstück einer Bank abbiegen. Als sie den Abbiegevorgang gerade beendet hatte, prallte von links der 14 Jahre alte Radler mit seinem Mountainbike in die Fahrertüre des Pkw und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen fiel mit insgesamt rund 200 Euro überschaubar aus. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell