Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Brand; Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Geld geraubt, Arbeiter verletzt

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hagstraße ist ein Unbekannter am Montag eingebrochen. Zwischen zwölf Uhr und 23.05 Uhr drang ein Krimineller gewaltsam über die Eingangstüre in die Wohnung ein, in der er in der Folge in allen Zimmern sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchwühlte. Was gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen hat. (cw)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Mähdrescher in Brand geraten

Zum Brand eines Mähdreschers sind die Einsatzkräfte am Montagabend ins Gewann Nonnenwasen, im Bereich der Nonnenwasenstraße ausgerückt. Gegen 21.30 Uhr war es dort aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand an der Erntemaschine gekommen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten schnell vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Engstingen (RT): Unfall beim Überholen (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der B313 zwischen Engstingen und Trochtelfingen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger waren gegen 11.05 Uhr mit ihren Motorrädern auf der Bundesstraße von Engstingen in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang von Engstingen scherten beide Motorradfahrer nach links aus um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen, dessen Fahrer ebenfalls nach links ausscherte um einen davor fahrenden Traktor zu überholen. Beim Versuch einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden kollidierten beide Motorradfahrer miteinander und stürzten. Beide wurden dabei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Motorräder, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden ist, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sattelzug, von dem nur bekannt ist, dass er einen weißen Planenaufbau mit zwei großen Buchstaben in O-Form in grüner Schrift und möglicherweise eine litauische Zulassung gehabt haben soll, fuhr weiter in Richtung Haid. Zu einer Berührung zwischen dem Sattelzug und den Motorrädern war es nicht gekommen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071 / 972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (cw)

Bad Urach (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber haben am Dienstag nach einem vermissten Neunjährigen gesucht. Der Junge war gegen 9.30 Uhr bei einem Ausflug mit einem Erziehungsberechtigten im Bereich Bad Urach davongelaufen. Nachdem private Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Neunjährigen geführt hatten, wurde gegen 11.15 Uhr die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte suchten in der Folge nach dem Kind und konnten es nach einem Zeugenhinweis gegen 13.30 Uhr wohlbehalten im Bereich der Tennisplätze in der Metzinger Auchtertstraße antreffen. Der Junge wurde von einem Angehörigen abgeholt. (rd)

Neuffen (ES): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, den ein 24-Jähriger am Montagabend auf der L1250 verursacht hat. Der junge Mann war gegen 20 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Neuffener Steige aufwärts in Richtung Hülben unterwegs. Weil er deutlich zu schnell fuhr, brach in der ersten Haarnadelkurve das Heck seines Wagens aus, der in der Folge über den Bordstein hinweg auf den Seitenstreifen kam. Beim Gegenlenken übersteuerte der 24-Jährige den BMW, der ins Schleudern geriet und gegen die Böschung knallte, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Während seine beiden Mitfahrer unverletzt blieben, erlitt der Fahrer durch das Auslösen der Airbags eine leichte Verletzung. Eine sofortige ärztliche Behandlung oder ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der BMW, an dem Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Flurschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Geld geraubt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht Zeugen zu einem Straßenraub, der sich am frühen Dienstagmorgen auf einer Fußgängerbrücke in der Straße Badwiesen ereignet hat. Gegen 2.30 Uhr soll der 24-Jährige zunächst von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt worden sein. Plötzlich wurde er von zwei weiteren Personen mit einem Messer bedroht und unter Schlägen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem die Täter aus dem Geldbeutel des Opfers das Bargeld entnommen hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Badwiesen. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der leicht verletzte 24-Jährige wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Von den Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass einer circa 175 cm groß war, lockige Haare hatte, die an den Seiten abrasiert waren, und eine schwarze Hose sowie ein weißen T-Shirt getragen haben soll. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (md)

Erkenbrechtsweiler (ES): Ein Toter und mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall mit Lkw

Bei einem Verkehrsunfall auf der Uracher Straße ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer getötet worden. Der 62-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit seinem mit Erdaushub beladenen, mehrachsigen Muldenkipper auf der Uracher Straße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache bog er vor der Baustelle an der Kreuzung Kirchheimer Straße / Uracher Straße / Obere Straße nicht wie ausgeschildert nach rechts ab, sondern fuhr geradeaus weiter in die ordnungsgemäß gekennzeichnete und abgesperrte Baustelle. Dort prallte er frontal gegen einen Sattelzug-Kipper eines 63-Jährigen, der gerade dabei war, Teer in die Mulde einer dahinterstehenden Teermaschine abzukippen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug gegen die Teermaschine gedrückt und die beiden tonnenschweren Fahrzeuge mehrere Meter nach hinten geschoben. Bei der Kollision wurde der Fahrer des Muldenkippers in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Teerlastzuges, der für den Abladevorgang in seinem Fahrzeug bleiben musste, wurde ebenfalls schwer verletzt und nachfolgend von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Drei Arbeiter im Alter von 26, 37 und 53 Jahren, die um die Teermaschine mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt waren, wurden so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. In die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten und dem Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber waren auch Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung zur Betreuung im Einsatz. Eine Gruppe Kinder, die in der Nähe standen und den Unfall beobachteten, wurde in der Folge im Rathaus betreut. Die Bergung der Teermaschine und der beiden Lkw, für die spezielle Bergungsfahrzeuge notwendig sind, dauert zur Stunde an. (Stand 16.45 Uhr) (cw)

Tübingen (TÜ): Gerüst umgestürzt

Beim Aufbau eines Gerüstes in der Lange Gasse ist dieses aus noch ungeklärter Ursache umgekippt. Ein 34-Jahre alter Arbeiter, der sich auf der ersten Ebene des Gerüstes befand, stürzte dabei mehrere Meter in die Tiefe. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (cw)

Mössingen (TÜ): Radler kollidiert

Zwei Fahrradfahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Mössinger Straße verletzt. Ein 51-Jähriger war kurz nach 19 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Fahrradweg parallel zur Mössinger Straße in Richtung Ofterdingen unterwegs. Kurz hinter dem dortigen Schnellimbiss mündet ein weiterer Radweg in diesen ein, von dem eine 42-Jährige mit ihrem Fahrrad nach links in Richtung Mössingen einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Radler, bei der beide so schwer verletzt wurden, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden mussten. Der an den Rädern entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell