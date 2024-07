Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frauen belästigt; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Senior angefahren

Ein Senior ist am Montagnachmittag angefahren und verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr parkte eine 26-jährige Skoda-Lenkerin auf einem Parkplatz in der Lichtensteinstraße rückwärts aus und übersah dabei offenbar einen Mann, der den Parkplatz zu Fuß überquerte. Der Senior wurde vom Skoda touchiert und kam zu Fall. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste er nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Esslingen (ES): Frauen belästigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montagabend gegen einen psychisch auffälligen 27-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Mann zwischen 17.50 Uhr und 18.15 Uhr im Bereich eines Restaurants in der Römerstraße versucht haben, mehrere Frauen zu küssen. Außerdem soll er sie umarmt und teilweise auch festgehalten haben. Der Tatverdächtige konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten noch in der Nähe angetroffen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Bekannten mit Pfefferspray angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht von Montag auf Dienstag am Eugen-Gerstenmaier-Platz ereignet hat. Ein 32-Jähriger und sein 28 Jahre alter Begleiter hielten sich gegen 0.10 Uhr dort auf, als der Ältere von einem Bekannten angesprochen wurde. Dieser soll den 32-Jährigen in der Folge mit Pfefferspray besprüht und ihn geschlagen haben. Während der Tatverdächtige mit einer Bahn davonfuhr, begab sich der leicht verletzte Geschädigte zum Polizeirevier Kirchheim und erstattete Anzeige. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die Ermittlungen dauern an. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K 1227 erlitten. Ein 25-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Kreisstraße von Steinenbronn herkommend in Richtung Leinfelden unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr zwischen Musberg und Leinfelden übersah er den von links kommenden, sich bereits im Kreisel befindlichen 22 Jahre alten Radfahrer. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Rennradfahrer zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Frickenhausen (ES): Unfall mit verletzter Motorradfahrerin

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste eine Motorradfahrerin am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 17-Jährige befuhr gegen 15.20 Uhr mit ihrem Zweirad die L 1250 von Linsenhofen herkommend in Richtung Frickenhausen. Hierbei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender, 50 Jahre alter Lenker eines Mercedes-Benz Viano auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte und hierzu abbremste. Die Jugendliche fuhr ins Heck des Viano und stürzte anschließend von ihrem Krad. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Pkw aufgebrochen

Ein in der Gmelinstraße geparkter BMW ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen Freitag, 19.07.2024, und Montag, 29.07.2024, schlug der Täter eine Scheibe des Wagens ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist am Montagnachmittag auf der Alte Balinger Straße zu Fall gekommen. Die 70-Jährige war dort kurz nach 15.30 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Endingen unterwegs. Nachdem sie an den Bahngleisen zunächst angehalten hatte, stürzte sie beim Anfahren zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

