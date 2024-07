Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 28.07.2024, 12.07 Uhr Hechingen (ZAK): In Freibad eingebrochen.

Reutlingen (ots)

Der Einbruch in das Freibad Hechingen ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bitte nachfolgende Version verwenden.

Hechingen (ZAK): In Freibad eingebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Einbrecher im Freibad Hechingen ihr Unwesen getrieben. Gegen 02.00 Uhr verschafften sich drei Personen im rückwärtigen Bereich des Freibads an einer Außentür Zugang zum Kiosk des Freibads. In Folge dessen gelangten sie über den Haupteingangsbereich in den Personalbereich. Dort brachen sei weitere Türen auf, um in den Tresorbereich zu gelangen. Hier wurde der Tresor vermutlich mittels zuvor aufgefundenen Schlüssels geöffnet und der Bereich durchwühlt sowie weitere Schränke aufgebrochen. Auf dem Rückweg wurde noch versucht, den Eintrittskartenautomaten aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Höhe des Diebesguts wird mehrere tausend Euro beziffert. Der angerichtete Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell