Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Widerstände, Sachbeschädigung an Kfz, Pkw-Aufbruch, Brände, Körperverletzung, Einbruch in Freibad

Reutlingen (ots)

Fußgänger gefährdet und Unfallflucht begangen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 28 -Jährigen, der am Sonntag kurz nach 00.00 Uhr an der Einmündung Seestraße/Albstraße einen Fußgänger gefährdet und nachfolgend in der Gartenstraße einen geparkten Pkw beschädigt haben soll. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen missachtete der 28 -Jährige mit seinem Pkw VW Golf an der Kreuzung Seestraße/Albstraße das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und gefährdete hierbei einen Fußgänger, welcher gerade bei Grünlicht für Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollte. Der VW Golf soll hierbei auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und setzte seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. In der Gartenstraße streifte er dann einen dort geparkten Pkw Hyundai, an welchem Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Am VW Golf entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Auch hier setzte der 28 -Jährige seine Fahrt fort. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Verdacht bestand, dass der 28 -jährige Golf-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke beziehungsweise von Betäubungsmitteln stand, wurde die Entnahme von Blutproben angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen der beiden beschriebenen Vorfälle oder denen der VW Golf aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden.

Münsingen (RT): Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag kurz vor 17.30 Uhr auf der B 465 zwischen Bremelau und der Abzweigung nach Mehrstetten gekommen. Der 68 -jährige Fahrer eines Pkw BMW 530 befuhr die B 465 aus Richtung Ehingen kommend in Richtung Münsingen und kam im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, wo der BMW zunächst mit einem Baum kollidierte. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 68 -jährige Fahrer und dessen 62 -jährige Beifahrerin mussten in der Folge von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden mittels Rettungshubschrauber jeweils in eine Klinik geflogen. Auch der im BMW mitfahrende Yorkshire Terrier wurde verletzt und musste tierärztlich versorgt werden. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die B 465 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 19 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungsfahrzeugen, drei Notarztfahrzeugen und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Die Feuerwehren aus Münsingen und Bremelau waren mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.

Münsingen (RT): Widerstand geleistet

Am Samstag gegen 21.00 Uhr ist es im Bereich des Rathausplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen, wobei auch eine Glasflasche als Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen sein soll. Das Polizeirevier Münsingen hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Beteiligten und den Hintergründen aufgenommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte ein 27 -jähriger, offensichtlich an der vorherigen Auseinandersetzung Beteiligter, zunächst die eingesetzten Polizeibeamten und leistete bei der anschließenden Personalienfeststellung Widerstand, weshalb er sich hierfür wird strafrechtlich verantworten müssen.

Dettingen/Erms (RT): Mit Pedelec gestürzt

Am Samstag gegen 16.30 Uhr ist ein 68 -jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hülben und Dettingen verunglückt. Er geriet auf einer leicht abschüssigen Strecke in Fahrtrichtung Dettingen nach links von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Aufgrund der hierbei erlittenen Verletzungen musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Esslingen (ES): Nach Körperverletzung und Beleidigung Widerstand geleistet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 35 -Jähriger aus Esslingen entgegen. Zunächst beleidigte er am Samstag gegen 23.45 Uhr die Kundin eines Einkaufsmarktes in der Berliner Straße, worauf ein Sicherheitsmitarbeiter ihn aus dem Eingangsbereich des Marktes wegschob. Dieser wurde von dem 35 -jährigen Mann hierbei ins Gesicht gespuckt. Weiterhin versuchte er den Sicherheitsmitarbeiter zu schlagen, was von diesem abgewehrt werden konnte. Zwischenzeitlich war eine hinzugerufene Polizeistreife vor Ort eingetroffen, um den Sachverhalt aufzunehmen. Der 35 -Jährige versuchte hierbei, einen Polizeibeamten mit geballter Faust zu schlagen, was durch den Einsatz von Pfefferspray seitens des Polizeibeamten unterbunden wurde. Im Anschluss wurde der Täter geschlossen, wobei er gezielt den Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Zitaten beleidigte. Eine zum Ausspülen der Augen angeforderte Rettungssanitäterin wurde von dem 35 -Jährigen ebenfalls angespuckt. Der unter alkoholischer Beeinflussung stehende Täter wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Am Sonntag gegen 04.45 Uhr sind an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Turnackerstraße die Außenspiegel beschädigt worden. Im Rahmen der Fahndung konnte in unmittelbarer Nähe ein erheblich alkoholisierter 23 -Jähriger angetroffen werden, der im Verdacht steht, die Sachbeschädigungen begangen zu haben. Das Polizeirevier bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.

Denkendorf (ES): Betrunken mit Motorroller gestürzt

Der 53 -jährige Fahrer eines Motorrollers der Marke Vespa wollte am Sonntag gegen 00.05 Uhr aus dem Kreisverkehr Vogelsangstraße in die Karlstraße ausfahren und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Da er den vorgeschriebenen Schutzhelm nicht trug, zog er sich eine Kopfverletzung zu, welche eine stationäre Aufnahme in einer Klinik erforderlich machte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 53 -Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Denkendorf (ES): Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstagmorgen ist es im Bereich Denkendorf zu einem alleinbeteiligten Sturz eines Radfahrers gekommen, bei dem sich der Zweiradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Gegen 06.50 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer auf der L1204 Neuhäuser Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich das Vorderrad am Fahrrad des 60-Jährigen beim Überfahren des Bordsteins vom Radweg auf die Straße gelöst hatte und er deswegen zu Fall kam. Unmittelbar vor Fahrtantritt hatte der Radfahrer an seinem Vorderrad etwas montiert und hatte vermutlich den Schnellspannverschluss nicht richtig arretiert. Der 60-jährige Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Rad wurde in Verwahrung genommen

Erkenbrechtsweiler (ES): Beinahe Scheune angezündet

Ein großes Aufgebot von Rettungskräften der Feuerwehr und der Polizei sind am Samstagnachmittag nach Erkenbrechtsweiler zu einem gemeldeten Scheunenbrand ausgerückt. Gegen 16:00 Uhr ging ein entsprechender Notruf ein. Die entsandten Rettungskräfte konnte nach Eintreffen jedoch schnell Entwarnung geben, da der 82-jährige Scheuneneigentümer selbstständig den Brand gelöscht hatte. Bei der anschließenden Befragung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er dabei war Unkraut mittels eines Gasbrenners abzuflammen. Hierbei entzündete sich die Grünfläche vor der Scheune. Sachschaden entstand hierbei keiner. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften am Einsatzort.

Kirchheim unter Teck (ES): Pkw aufgebrochen

In der Zeit zwischen Freitag, 20.15 Uhr und Samstag, 08.30 Uhr ist das Cabrioverdeck eines auf den Parkplätzen im Stuckerinweg geparkten Pkw Fiat 500 aufgeschnitten worden. Nachfolgend wurden aus dem Fahrzeug diverse Gegenstände, unter anderem ein Navigationsgerät und eine Softshelljacke entwendet.

Neidlingen (ES): Mit Quad verunglückt

Am Samstag um 11.35 Uhr ist es auf der L 1200 zwischen Neidlingen und Wiesensteig zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 43 -jährige Fahrer eines Quad der Marke Kawasaki fuhr in Richtung Wiesensteig. Im Bereich der ersten scharfen Linkskurve geriet er mit der rechten Radpartie auf den rechten Bordstein, wodurch er vom Quad abgeworfen und gegen eine von einem Fangnetz gestützte Geröllwand geworfen wurde. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Quad entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Tübingen (TÜ): Körperlich angegangen und verletzt

Mit leichten Verletzungen und einem Aufenthalt im Krankenhaus endete die Nacht von Samstag auf Sonntag für einen 44 -jährigen Tübinger nach einer Auseinandersetzung. Gegen 03.00 Uhr wurde über Notruf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Wilhelmstraße gemeldet. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte lediglich der 44 -jährige Geschädigte an der Örtlichkeit angetroffen werden. Mehrere Passanten gaben gegenüber den Einsatzkräften an, dass der Mann von zwei unbekannten Personen körperlich angegangen wurde. Die Angreifer hätten auf den Geschädigten eingeschlagen und getreten. Noch vor Eintreffen der Polizei gingen die zwei Angreifer in einem VW Golf in unbekannte Richtung flüchtig. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 44 -Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde durch einen Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dußlingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Am Sonntagmorgen ist es in Dußlingen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und einer Beleidigung gekommen. Gegen 00.15 Uhr wurde durch eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle am Schloßhof durchgeführt. Hierbei verhielten sich die beiden Mitfahrer, welche sich im Fondbereich des Fahrzeugs befanden, sehr uneinsichtig und mischten sich pöbelnd in die Kontrolle ein. In Folge dessen stieg einer der Mitfahrer aus dem Fahrzeug aus und gab an, nach Hause gehen zu wollen. Dies wurde ihm, um die Situation zu beruhigen, gewährt. Der alkoholisierte 32 -jährige Mann ging jedoch auf einen Polizeibeamten zu und diskutierte wiederholt über den Grund der Kontrolle. In Folge des Streitgesprächs schlug der 32 -Jährige unvermittelt mit der Faust in das Gesicht eines 27 -jährigen Polizeibeamten. Nach einem anschließenden Gerangel konnte auch durch die Mithilfe der 43 -jährigen Fahrerin des Fahrzeugs die Situation beruhigt werden. Im weiteren Verlauf wurde der 32 -jährige Aggressor durch die Fahrerin an seine nahegelegene Wohnanschrift verbracht. Bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt. Der 32 -Jährige sieht nun einer Anzeige wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie Beleidigung entgegen.

Hechingen (ZAK): In Freibad eingebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Einbrecher im Freibad Hechingen ihr Unwesen getrieben. Gegen 02.00 Uhr verschafften sich drei Personen im rückwärtigen Bereich des Freibads an einer Außentür Zugang zum Kiosk des Freibads. In Folge dessen gelangten sie über den Haupteingangsbereich in den Personalbereich. Dort brachen sei weitere Türen auf, um in den Tresorbereich zu gelangen. Hier wurde der Tresor vermutlich mittels zuvor aufgefundenen Schlüssels geöffnet und der Bereich durchwühlt sowie weitere Schränke aufgebrochen. Auf dem Rückweg wurde noch versucht, den Eintrittskartenautomaten aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Höhe des Diebesguts wird mehrere tausend Euro beziffert. Der angerichtete Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meßstetten (ZAK): Flächenbrand

Vermutlich durch Brandstiftung ist es am Samstagnachmittag auf einer Wiese zwischen Unterdigisheim und Oberdigisheim zu einem Flächenbrand gekommen. Gegen 16.20 Uhr wurde durch eine aufmerksame Passantin über Notruf der Brand einer zehn Meter auf zehn Meter großen Fläche gemeldet. Die anrückende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Kurz zuvor konnte durch die Anruferin eine jugendliche Person mit rotem T-Shirt und einem Mountainbike an der Brandstelle festgestellt werden, welche sich dann schnell entfernte. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen.

