Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Angriff auf junge Frau in Untersuchungshaft (Beuren)

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 26.07.2024/18.30 Uhr:

Beuren (ES): Der 52-Jährige, gegen den die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung ermitteln, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, wurde der Beschuldigte am 26.07.2024 festgenommen, nachdem er am Abend zuvor eine junge Frau körperlich attackiert und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert hatte. Außerdem steht er im Verdacht, am 23.07.2024 ein 14-jähriges Mädchen körperlich angegriffen zu haben. Der 52-Jährige wurde im Laufe des Samstags (27.07.2024) dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. (ak)

Die Bezugsmeldung finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5831787

