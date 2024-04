POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens (ots) - Am Mittwochmittag löste ein bislang unbekannter Täter in der Burgstraße die Radmuttern eines VW Golf mit PS-Kennzeichen. Der Besitzer des PKW bemerkte dies beim Fahren noch rechtzeitig und konnte einen weiteren Schadenseintritt verhindern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in ...

