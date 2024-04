POL-PDPS: Radmuttern an Fahrzeug gelöst

Pirmasens (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses in der Kümmelgasse Zugang in ein dort befindliches Kellerabteil. Hier wurden sämtliche Kisten durchwühlt und eine Musikbox, sowie mehrere Elektronikartikel entwendet. Das aufgebrochene Vorhängeschloss und das Fehlen der Gegenstände wurde erst am Mittwochmittag vom Geschädigten bemerkt. Schadenshöhe: circa 550 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich ...

