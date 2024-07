Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle aus Pkw; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Zeugen und weitere Geschädigte nach Diebstählen aus Pkw gesucht

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Freitag an mehreren geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Kurz vor zwei Uhr soll der Täter in der Auinger Stuifenstraße über einen Zaun gestiegen sein. Anschließend durchsuchte er zwei unverschlossen auf einem Grundstück abgestellte Pkw und entwendete aus einem der Fahrzeuge eine Bankkarte. Wie im Laufe des Vormittags zur Anzeige gebracht wurde, soll sich ein Unbekannter bereits gegen 0.30 Uhr im Robinienweg an zwei geparkten Pkw zu schaffen gemacht haben. Diese waren jedoch verschlossen. Aus den Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder aus deren Pkw möglicherweise ebenfalls etwas entwendet wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 beim Polizeirevier Münsingen zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Umspannwerk

Mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gelände eines Umspannwerks in unmittelbarer Nähe der Autobahn 8 eingebrochen. Gegen 2.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass die Umzäunung zu dem Gelände Beschädigungen aufwies. Zudem war eine größere Menge Buntmetall schon zum Abtransport bereitgelegt. Bei der anschließenden Absuche des Geländes und des Umfelds, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten keine Täter mehr festgestellt werden. Ob bereits etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeidirektion Esslingen übernommen wurden. (md)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Eiscafé

Eines mutmaßlichen Einbrechers ist das Polizeirevier Tübingen am Freitag habhaft geworden. Wohl gegen drei Uhr war ein Unbekannter in ein Eiscafé in der Neckargasse eingedrungen und hatte im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge war er jedoch ohne Diebesgut wieder geflüchtet. Nachdem am Vormittag Anzeige erstattet worden war, konnte durch die Beamten nach wenigen Stunden ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei ihm fanden die Polizisten auch einen bei der Tat mutmaßlich mitgeführten Rucksack. Der 51-jährige Beschuldigte sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell