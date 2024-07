Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Diebstählen aus Taxis - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Landesflughafen Stuttgart

Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landesflughafen Stuttgart / Leinfelden-Echterdingen:

Ein vor rund zwei Wochen nach einer wegen Diebstahls verbüßten Haftstrafe entlassener 29-Jähriger ist am Mittwochmorgen (24.07.2024) nach mehreren Diebstählen aus Taxis am Stuttgarter Flughafen festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 7.15 Uhr aus mindestens zwei unverschlossenen bzw. mit geöffnetem Fenster auf der Taxispur wartenden Fahrzeugen Geldbeutel und Taschen entwendet zu haben. Zeugen, die den Mann beobachtet hatten, informierten die umstehenden Taxifahrer. Diese riefen in der Folge mehrere Polizeibeamte hinzu, die in diesem Bereich Verkehrskontrollen durchführten.

Der 29-Jährige konnte wenig später unweit des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Eine entwendete Tasche sowie ein gestohlener Geldbeutel ohne Bargeld konnten im Zuge der Fluchtwegabsuche aufgefunden werden. Das von ihm mitgeführte Bargeld wurde sichergestellt.

Der 29-jährige, algerische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell