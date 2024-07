Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdächtige Wahrnehmung aufgeklärt; Einbruch; Verkehrsunfall; Brand; Einsatzmaßnahmen der Polizei am Flughafen Stuttgart; In der Öffentlichkeit entblößt und onaniert

Reutlingen (ots)

Nach Großeinsatz im Reutlinger Rathaus - Verdächtige Wahrnehmung aufgeklärt

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16.07.2024 / 14.23 Uhr

Beamten des Polizeireviers Reutlingen ist es gelungen, die verdächtige Wahrnehmung über einen bewaffneten Mann, die am 16.07 zu einem Großeinsatz im Reutlinger Rathaus geführt hat, aufzuklären. Demnach hatte sich kurz vor Eingang der Meldung ein rechtmäßig bewaffneter Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens, der jedoch nicht offensichtlich als solcher erkennbar war, in Ausübung seiner Tätigkeit in der Tiefgarage sowie im Gebäude aufgehalten und es bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte offenbar bereits wieder verlassen. (rd)

St. Johann (RT): In Sportheim eingebrochen

In ein Sportheim in der Straße Vordere Wacht ist zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Donnerstag, 11.10 Uhr, eingebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte eine Eingangstür des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort brach er weitere Türen auf und suchte nach Stehlenswertem. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen, insbesondere auch zum möglichen Diebesgut, aufgenommen. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Kollision auf Radweg

Auf dem Radweg parallel zur L 1207 sind am Mittwochnachmittag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Gegen 16 Uhr war dort eine 23-Jährige mit einem Rennrad von Kirchheim herkommend unterwegs, als sie in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet. In der Folge kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden 42-Jährigen auf einem Pedelec. Während die 42-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, musste die 23-Jährige aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Brand von Gartenzaun

Zum Brand eines Gartenzauns sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmitttag in die Straße Fuchsäcker ausgerückt. Ein Nachbar entdeckte gegen 13.10 Uhr den brennenden Schilfrohrzaun und löschte das rund einen Meter breite, brennende Teilstück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache aufgenommen. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einsatzmaßnahmen der Polizei am Flughafen Stuttgart anlässlich mehrerer Protestaktionen von Klima-Aktivisten

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat am Donnerstag, anlässlich mehrerer Protestaktionen am Landesflughafen Stuttgart die erforderlichen Einsatzmaßnahmen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten wurden hierbei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei unterstützt.

Im Rahmen zweier unangemeldeter Aktionen stiegen gegen 9.45 Uhr in den Terminals 1 und 3 insgesamt acht Personen auf Vordächer und eine Brüstung. Im Zuge der von der zuständigen Behörde als Versammlung eingestuften Aktionen wurden in der Folge unter anderem Banner aufgehängt und Lausprecherdurchsagen durchgeführt.

Gegen zwölf Uhr verließen die Versammlungsteilnehmer aus Terminal 3 entsprechend der zuvor von der Versammlungsbehörde erteilten Auflage eines entsprechenden Zeitfensters das Terminal. Die Versammlungsteilnehmer aus Terminal 1 kamen der erteilten Auflage nicht nach und hielten sich bis etwa 14.30 Uhr auf der Brüstung auf, von der sie in der Folge selbstständig herunterkletterten.

Neben den Versammlungsteilnehmern wurden sieben weitere Personen kontrolliert, die sich bereits im Vorfeld der Aktionen in den Terminals aufgehalten hatten. Insgesamt zehn Personen - gegen die teilweise bereits ein Hausverbot für den Flughafen bestanden hatte - wurde ein Platzverweis erteilt. Aufgrund des bestehenden Hausverbots wurden in vier Fällen Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Zudem werden unter anderem aufgrund der nicht beachteten Auflagen weitere Verstöße gegen das Versammlungsgesetz geprüft.

Der Flugbetrieb war zu keiner Zeit beeinträchtigt. (rd)

Dettenhausen (TÜ): In der Öffentlichkeit entblößt und onaniert (Zeugenaufruf)

Nach einem Exhibitionisten fahndet derzeit das Polizeirevier Tübingen. Der bislang unbekannte Täter soll am Donnerstagvormittag, kurz von 11.30 Uhr, im Bereich einer Bushaltestelle bei der L1208 / Kreisverkehr Kälberstelle onaniert haben. Zwei Radfahrerinnen, die den Mann beobachtet hatten, alarmierten daraufhin die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten, der offenbar mit einem Pkw vor Ort war, verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-1400. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell