POL-BI: Betrugsmasche erfolgreich: Geldforderung einer unbekannten Nummer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Eine Bielefelderin überwies am Sonntag, 26.05.2024, Geld an einen Betrüger, der sich über einen Messenger-Dienst als ihre Tochter ausgab.

Gegen 11:00 Uhr erhielt die 65-Jährige eine Nachricht einer unbekannten Nummer. In dem Text behauptete der Betrüger, ihre Tochter zu sein und dringend Geld für ein neues Handy und einen Laptop zu benötigen.

Daraufhin überwies die Bielefelderin einen vierstelligen Betrag per Echtzeitüberweisung an eine Kontoverbindung, die ihr in einer weiteren Nachricht mitgeteilt worden war.

Die Polizei erinnert daran, Geldforderungen kritisch zu hinterfragen, wenn Sie von einer fremden Nummer kommen. Erkundigen Sie sich bei Ihren Angehörigen unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten in einem direkten Gespräch, ob eine finanzielle Notsituation vorliegt.

