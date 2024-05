POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einer Vermisstensache

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte, Ummeln, Brackwede - Ermittler des Einbruchskommissariats stellen fest, dass sich in den vergangenen Tagen vermehrt Einbrüche während der Tageszeit und am frühen Abend ereigneten. Zur Aufklärung der Taten bitten sie um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Am Mittwoch, 22.05.2024, näherte sich ein bisher unbekannter Täter einem Einfamilienhaus an der Landsberger ...

mehr