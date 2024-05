Polizei Bielefeld

POL-BI: Häufung von Einbrüchen am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Ummeln, Brackwede - Ermittler des Einbruchskommissariats stellen fest, dass sich in den vergangenen Tagen vermehrt Einbrüche während der Tageszeit und am frühen Abend ereigneten. Zur Aufklärung der Taten bitten sie um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Am Mittwoch, 22.05.2024, näherte sich ein bisher unbekannter Täter einem Einfamilienhaus an der Landsberger Straße. Laut polizeilichen Ermittlungen betrat er zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr den Wintergarten des Hauses und verschaffte sich dann über die Terrassentür gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren. Er verließ das Haus ohne Diebesgut.

In einem Mehrfamilienhaus an der Heckstraße, Ecke Behmstraße, verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt zu einer Hochparterrewohnung. Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr am Dienstag, 21.05.2024, betrat er ungehindert das Haus und versuchte zunächst eine gegenüberliegende Tür aufzuhebeln. In der betroffenen Wohnung stahl er Bargeld und Schmuck.

In der Nacht auf Montag, 20.05.2024, zwischen 23:00 Uhr - 11:30 Uhr, stieg ein Einbrecher in ein Reihenhaus an der Ahornstraße ein. Nachdem er sich über die Balkontür im 1. Obergeschoss gewaltsam Zutritt verschafft hatte, entwendete er Bargeld.

Zwischen Dienstag, 17.05.2024, 14:00 Uhr und Mittwoch, 18.05.2024, 04:00 Uhr, nutzte ein Täter ein Montagegerüst, um in ein Einfamilienhaus im Herbstweg nahe der Winterstraße, einzusteigen. Er nahm Bargeld und Schmuck an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell