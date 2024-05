POL-BI: Täter verletzt Kontrahenten mit Schere

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte bitten um Hinweise zu einer Auseinandersetzung am Samstag, 18.05.2024, bei der eine 17-Jährige von einer unbekannten Person nahe des Kesselbrinks geschlagen und getreten wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen, vermutlich Jugendliche, in einem Hinterhof an der Friedrich-Verleger-Straße. Die ...

mehr