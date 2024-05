POL-BI: Unfallwagen im Graben zurückgelassen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte nahmen am Sonntag, 19.05.2024, einen 29-jährigen Mann fest, nachdem dieser einen Mann mit seinem eigenen Gehstock geschlagen und weitere Personen mit einer Waffe bedroht hatte. Zeugen beobachteten gegen 20:35 Uhr, dass ein Mann an der Straße Am Wellbach in der Nähe des Parkhauses geschlagen wurde. Zuvor war ...

