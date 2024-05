Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Person?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung einer unbekannten Person, die am 23.02.2023 mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld abhob.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen entwendete eine unbekannte Person das Portemonnaie eines 85-jährigen Bielefelders in einem Supermarkt an der Briloner Straße. Anschließend hob der unbekannte Täter mit einer darin befindlichen EC-Karte Geld an einem Bankautomaten an der Senner Straße ab.

Die Abhebung erfolgte zwischen 10:45 Uhr und 10:50 Uhr am Donnerstag, den 23.02.2023. Der Tatverdächtige versuchte zudem zwei weitere Male Geld abzuheben.

Im Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Fahndungsfotos des unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/135983

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgelichteten Person beim Kriminalkommissariat 25 unter der 0521/545-0.

