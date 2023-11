POL-PDLU: Speyer - LKW mit Kranaufbau beschädigt Ampel

Speyer (ots) - Am 20.11.2023 kam es in der Maximilianstraße zu mehreren Ladendiebstählen in unterschiedlichen Geschäften. Kurz vor 12 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts eine 13-Jährige als diese ein Etikett eines Bekleidungsteils abriss. Anschließend bezahlte das Mädchen an der Kasse ein anderes Teil, jedoch nicht das Teil ohne Etikett, und wurde schließlich durch die Mitarbeiterin am ...

mehr