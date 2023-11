Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Ladendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am 20.11.2023 kam es in der Maximilianstraße zu mehreren Ladendiebstählen in unterschiedlichen Geschäften.

Kurz vor 12 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts eine 13-Jährige als diese ein Etikett eines Bekleidungsteils abriss. Anschließend bezahlte das Mädchen an der Kasse ein anderes Teil, jedoch nicht das Teil ohne Etikett, und wurde schließlich durch die Mitarbeiterin am Ausgang des Geschäfts bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. Das Mädchen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Klassenfahrt und wurde in die Obhut der verantwortlichen Lehrkraft übergeben. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere einstellige Summe.

Gegen 13:20 Uhr meldet der Ladendetektiv eines Kaufhauses zwei weibliche Ladendiebe. Er konnte sie dabei beim Einstecken eines Schmuckstücks beobachten und beim Verlassen des Geschäfts bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Bei der Durchsuchung der beiden 27-jährigen und 39-jährigen Frauen konnte weiteres Diebesgut in Form von mehreren Bekleidungsteilen festgestellt werden. Der Gesamtwert der entwendeten Ware beläuft sich auf knapp 300 Euro. Die beiden Frauen wurden zunächst für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und im Anschluss wieder entlassen.

Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts meldeten kurz vor 16 Uhr drei weibliche Jugendliche, welche im Geschäft Kleidung entwendet hätten. Eine der drei jeweils 14-jährigen Jugendlichen hatte versucht in dem Geschäft ein Bekleidungsteil im Wert von ca. 25 Euro zu stehlen. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen und deren mitgeführten Sachen konnten diverse Schminkutensilien aufgefunden werden. Zwei der 14-Jährigen räumten ein die Schminkutensilien im Gesamtwert von ca. 125 Euro zuvor aus zwei Drogeriemärkten entwendet und in einen Rucksack gesteckt zu haben. Die dritte 14-Jährige war mit anwesend, nach derzeitigem Stand jedoch an keiner der drei Taten zuvor aktiv beteiligt.

Sämtliche entwendeten Waren aus den Ladendiebstählen wurden den Geschäften wieder ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell