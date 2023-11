Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Speyer (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr fuhr ein 17-jähriger Radfahrer vom Hirschgraben in den Kreisverkehr in Richtung Petschengasse. Ein unbekannter PKW-Fahrer fuhr vom St.-Guido-Stifts-Platz in den selben Kreisverkehr und nahm dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer die Vorfahrt. Der Radfahrer leitete eine starke Bremsung ein um eine Kollision zu verhindern, wodurch er jedoch stürzte und sich eine Prellung im Hüftbereich zuzog. Zu einer Berührung des Fahrrades und des PKW kam es nicht. Der PKW entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Radfahrer hatte sich im Anschluss eigenständig ins Krankenhaus begeben und am Abend die Anzeige bei der Polizei erstattet.

Bei dem PKW hat es sich um einen schwarzen Opel Kleinwagen mit HD-Kennzeichen gehandelt. Der Fahrer wird als männlich, 18-20 Jahre, dunkle-gelockte Haare und Ziegenbart beschrieben. Das Fahrzeug sei mit vier Personen besetzt gewesen.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Opel Kleinwagen geben? Zeugen, oder der Opel-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

