Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in ein Vereinsheim

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 21.05.2024, und Mittwoch, 22.05.2024, gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim am Radrennbahnweg und stahlen einen Flachbildschirm, Kleingeld, Getränkedosen und Grillgut.

Zwischen 21:30 Uhr am Dienstag und 13:45 Uhr am Mittwoch öffneten die Täter ein Fenster gewaltsam und stiegen in das Gebäude ein, dass sich in einem Waldstück, Ecke Radrennbahnweg / Max-Pruß-Weg befindet.

Dort brachen sie eine Tür auf, die zum Aufenthaltsraum führte. Sie nahmen einen alten Flachbildschirm, eine geringe Menge Bargeld, Softgetränke, Bierdosen, Steaks und Würstchen an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell