Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Arbeitsunfall

Iffezheim (ots)

Nach einem Arbeitsunfall auf einem Rohbau in der Fremersbergstraße, musste am Montag ein 30-Jähriger verletzt in eine Klinik. Der Arbeiter beabsichtige kurz nach 12 Uhr offenbar in den Keller zu gehen und trat dabei auf eine noch nicht vollständig befestigte Querverstrebung des Treppenbaus. Bei seinem rund zwei Meter tiefen Sturz zog er sich Verletzungen zu und musste in einer Klinik weiter versorgt werden.

/rs

