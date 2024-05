POL-HX: 10-Jährige in Brakel vermisst

Bad Driburg (ots) - Bereits am Freitag, 10. Mai, stellte eine 33-Jährige aus Bad Driburg ihren Skoda in der Helmtrudisstraße in Bad Driburg ab. Am nächsten Morgen kam sie zurück und fuhr mit dem Skoda los. Während der Fahrt bemerkte sie, dass irgendetwas anders sei. Sie stoppte den Wagen und stellte fest, dass die Radmuttern einer ihrer Reifen gelöst worden waren. Ein Schaden von etwa 5.000 Euro am Fahrzeug ist das ...

