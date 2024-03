Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Pkw-Brand in Sellin

Insel Rügen (ots)

Am Dienstag, dem 19.03.2024 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei über einen Pkw-Brand in Sellin Kiefernweg/Siedlung am Wald informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde - Hintergründe hierzu sind noch unklar. Der Pkw brannte völlig aus, der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Für die Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst vor Ort und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde im Laufe des Tages ein Brandursachenermittler eingesetzt. Die Auswertungen der Spuren dauern indes an.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder aber Beobachtungen in der vorgelagerten Zeit in dem Bereich hatten, werden gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell