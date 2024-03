Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Löschung Vermisstenfahndung nach 26-jähriger Frau aus Stralsund

Stralsund (ots)

Seit dem 14.03.2024 suchte die Polizeiinspektion Stralsund nach einer 26-jährigen Frau aus Stralsund, welche zuletzt am Mittwochnachmittag, dem 13.03.2024, in Andershof gesehen wurde. Die Frau konnte in den heutigen Mittagsstunden, dem 18.03.2024, leider nur noch tot im Strandbereich von Drigge/Insel Rügen aufgefunden werden. Wie in solchen Fällen üblich wurde durch den Kriminaldauerdienst Stralsund ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf eine Straftat liegen gegenwärtig jedoch nicht vor. Die Vermisstenfahndung wird hiermit aufgehoben. Die Polizei bittet um Löschung der personenbezogenen Daten in den jeweiligen Medien, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben.

