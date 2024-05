Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radmuttern gelöst - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Bereits am Freitag, 10. Mai, stellte eine 33-Jährige aus Bad Driburg ihren Skoda in der Helmtrudisstraße in Bad Driburg ab. Am nächsten Morgen kam sie zurück und fuhr mit dem Skoda los. Während der Fahrt bemerkte sie, dass irgendetwas anders sei. Sie stoppte den Wagen und stellte fest, dass die Radmuttern einer ihrer Reifen gelöst worden waren. Ein Schaden von etwa 5.000 Euro am Fahrzeug ist das Ergebnis der kurzen Fahrt. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Zeit von Freitag auf Samstag, 10. - 11. Mai, ab 22 Uhr bis 11 Uhr, etwas Verdächtiges beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell