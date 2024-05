Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Ummeln - Am Freitag, 17.05.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW im Kreuzungsbereich. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben.

Gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei Bielefeld über einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Gütersloher Straße, der Kasseler Straße und der Umlostraße in Kenntnis gesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Steinhagener in seinem Cupra Formentor die Kasseler Straße und hielt an der Kreuzung, um nach dem Rotlicht weiter auf der Umlostraße zu fahren.

Gleichzeitig befuhr eine 84-jährige Bielefelderin auf ihrem Fahrrad den Radweg der Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem Formentor und der 84-Jährigen. Die Bielefelderin verletzte sich bei dem Aufprall und wurde vor Ort zunächst von dem 51-Jährigen und weiteren Passanten erstversorgt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein umliegendes Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Beide gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampel für sie Grün zeigte.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 melden.

