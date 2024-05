Polizei Bielefeld

POL-BI: Über den Fuß gefahren: Autofahrer verliert hinter einem Müllwagen die Geduld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Unfallflucht verantworten, nachdem er am Donnerstag, 23.05.2024, einem Mitarbeiter eines Müllabfuhrunternehmens über den Fuß gefahren ist und anschließend flüchtete.

Die Müllwagenbesatzung fuhr gegen 13:50 Uhr auf der Melanchthonstraße in Richtung Stapenhorststraße und hielt mehrfach an, um ihrer Tätigkeit nachzukommen. Hinter ihnen fuhr ein Ford Fiesta. Der 53-jährige Fahrer schien in Zeitnot zu sein und fuhr dicht hinter dem Müllwagen. Der Mitarbeiter gab ihm mehrmals per Handzeichen zu verstehen, dass er mehr Abstand halten solle. Als der Mitarbeiter abstieg, um seinem Kollegen beim Rangieren zu unterstützen, fuhr der Bielefelder sehr dicht an ihm vorbei und überrollte seinen Fuß. Anschließend fuhr der 53-Jährige davon.

Der Mitarbeiter klagte über Schmerzen im Fuß.

Die Ermittlungen über das Kennzeichen führte die Polizisten zu dem 53-jährigen Bielefelder, der sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Unfallflucht verantworten muss.

