POL-RT: Verkehrsunfälle; Kind geschlagen; Brand; Exhibitionist

Unfall in Fußgängerzone

Zwei Personen haben bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der unteren Wilhelmstraße nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Ein 23-Jähriger war gegen 21.20 Uhr zusammen mit einem Mitfahrer auf einem E-Scooter verbotenerweise in der Fußgängerzone unterwegs. Im Bereich einer Drogerie stieß er mit zwei Fußgängerinnen im Alter von 15 und 18 Jahren zusammen, die ebenfalls einen E-Scooter mit sich führten und in diesem Moment offenbar auf diesen steigen wollten. Alle vier Beteiligten stürzten in der Folge zu Boden. Der E-Scooter-Lenker und die 15 Jahre alte Fußgängerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ob bei dem Zusammenstoß auch ein Sachschaden an den Scootern entstand, steht noch nicht fest. (rd)

Reutlingen (RT): Kind geschlagen (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt an einer Zwölfjährigen am Donnerstagnachmittag in der Pestalozzistraße. Das Mädchen hielt sich gegen 14.40 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle auf, als es von einem Unbekannten von hinten umarmt wurde. Als sich die Zwölfjährige daraus löste, schlug sie der Mann und flüchtete anschließend. Erkennbare Verletzungen erlitt das Kind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Täter wird als circa 170 Zentimeter großer, junger Mann von schlanker Statur beschrieben. Er hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein dunkelblaues T-Shirt sowie eine schwarze Jeanshose. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird insbesondere geprüft, ob ein Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Taten besteht, bei denen von einem Unbekannten junge Frauen angegangen wurden. (mr)

Nürtingen (ES): Brand auf Acker

Zu einem Brand auf einem Acker im Bereich Fastnachtäcker sind die Einsatzkräfte am späten Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 22.50 Uhr war dort aus noch unbekannter Ursache eine circa zehn Quadratmeter große Fläche eines abgeernteten Felds in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Ob und in welcher Höhe ein Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Baltmannsweiler (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 25-jährige Fahrschüler mit der Suzuki gegen 16.20 Uhr auf der K 1208 von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Nachdem der vorausfahrende Fahrlehrer den BMW eines 53-Jährigen überholt hatte, setzte auch der 25-Jährige zum Überholen des Wagens an. Am Ausgang einer enggezogenen und unübersichtlichen Linkskurve kam ihm ein Fahrzeug entgegen, weshalb er zu früh vor dem BMW wieder nach rechts einscherte und die linke Front des BMW streifte. In der Folge stürzte der 25-Jährige mit dem Motorrad zu Boden und rutsche in den Straßengraben. Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs war es nicht gekommen. Beim Unfall erlitt der 25-Jährige schwere Verletzungen. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 11.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit entblößt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag im Alten Botanischen Garten in der Öffentlichkeit entblößt. Gegen 17.20 Uhr saß eine junge Frau auf einer Parkbank parallel der Rümelinstraße, als aus einem Gebüsch ein Mann hervortrat, die Hose herunterzog und sein Glied entblößte. Nachdem die Frau aufgestanden und weggelaufen war, ging der Täter über eine dortige Brücke in Richtung Innenraum des Alten Botanischen Gartens davon. Der Gesuchte ist circa 175 Zentimeter groß, ungefähr 50 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat dunkle Haare, einen dunklen Teint und trug zur Tatzeit einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose und einem T-Shirt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Schuhstraße/Mechthildstraße ereignet hat. Ein 15-Jähriger war gegen 19.40 Uhr mit einem Kleinkraftrad-Roller auf der Mechthildstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Schuhstraße kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Mini einer 56-Jährigen. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Wie sich herausstellte, war der 15-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Den Roller eines Angehörigen hatte er offenbar unbefugt in Gebrauch genommen. Das Zweirad wurde abgeschleppt und sichergestellt. (rd)

