Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Mutmaßlicher 37-jähriger Täter festgenommen

Rhede (ots)

Am Mittwochabend kam es in Rhede zu einer Sexualstraftat. Nach einer vorangegangenen Beziehung suchte der 37-jährige Täter die 19-jährige Expartnerin auf und verging sich an der jungen Frau. Anschließend flüchtete der niederländische Staatsangehörige in Richtung Niederlande. Durch die enge Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei konnte der Mann am frühen Donnerstagmorgen im Bereich Amsterdam festgenommen werden. Es wurde ein internationaler Haftbefehl durch das Amtsgericht Osnabrück erlassen. Der 37-Jährigen befindet sich in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell