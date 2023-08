LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Heuthen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der Steingasse zu einem Kellerbrand. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer im Bereich von Werkstatt- und Büroräumen. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

