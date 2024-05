Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 13. Mai gegen 16:00 Uhr, kam es in Papenburg, an der Einmündung Wiek links/Osterkanal zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines schwarzen Nissan beabsichtigte von der Straße Wiek links, nach links in die Straße Osterkanal abzubiegen. Aufgrund eines Radfahrers, der ebenfalls von der Wiek links kommend, die Straße Osterkanal überquerte, lenkte die Pkw-Fahrerin gegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch geriet der Pkw auf die dortige Verkehrsinsel und überfuhr ein Verkehrszeichen. An dem Nissan und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell