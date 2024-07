POL-RT: Tatverdächtiger nach Angriff auf junge Frau festgenommen (Beuren)

Reutlingen (ots) - Unfall in Fußgängerzone Zwei Personen haben bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der unteren Wilhelmstraße nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Ein 23-Jähriger war gegen 21.20 Uhr zusammen mit einem Mitfahrer auf einem E-Scooter verbotenerweise in der Fußgängerzone unterwegs. Im Bereich einer Drogerie stieß er mit zwei Fußgängerinnen im Alter von 15 und 18 Jahren ...

mehr