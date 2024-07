Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Renitenter Ladendieb, Widerstand, Verdacht Einbruch, Gleitschirmflieger verunglückt, Heckenbrände, Arbeitsunfall, Verkehrsunfälle, Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Ladendieb wehrt sich

Wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Freitagabend gegen einen 40-jährigen Mann. Dieser entwendete am Freitagabend um 19.40 Uhr mehrere Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Wilhelmstraße und verstaute sie in seinem Rucksack sowie unter seiner Jacke. Als beim Verlassen des Ladens der Warensicherungsalarm auslöste, warf der 40-Jährige einen Teil der Beute weg und flüchtete. Ein 36-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter am Arm festhalten. Der Dieb wehrte sich und versuchte mehrfach seinen Verfolger wegzustoßen. Dies gelang ihm allerdings nicht, weshalb er kurze Zeit später an die eintreffenden Polizeistreifen übergeben werden konnte. Bei dem Vorfall blieben alle Beteiligten unverletzt.

Reutlingen (RT): Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 39-Jährigen, nachdem dieser am Freitagabend Widerstand geleistet hat. Gegen 19.45 Uhr geriet der Mann auf dem Manfred-Oechsle-Platz in eine Auseinandersetzung mit bislang unbekannten Personen, in dessen Rahmen er auch eine Glasflasche geworfen haben soll. Bei der Anzeigenaufnahme weigerte sich der Störer, seine Personalien anzugeben und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. In Folge der Widerstandshandlung wurde der 39-Jährige leicht verletzt und zudem ein Streifenwagen leicht beschädigt. Er wurde zum Polizeirevier Reutlingen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Metzingen (RT): Polizeihubschrauber im Einsatz

Der vermeintliche Einbruch in eine Recycling-Firma in der Ziegeleistraße hat in der Nacht zum Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Gegen 22.45 Uhr teilten Anrufer mit, dass sich Unberechtigte auf dem weitläufigen Gelände aufhalten würden. Dieses wurde daraufhin von mehreren Streifen umstellt und anschließend unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers durchsucht. Personen konnten hierbei keine auf dem Gelände festgestellt werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neidlingen (ES): Gleitschirmflieger verunglückt

Schwer verletzt wurde ein 47-jähriger Gleitschirmflieger bei einem Flugunfall, der sich am Freitagnachmittag am Startplatz Neidlingen ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann gegen 15.45 Uhr gestartet und kurz darauf vermutlich infolge eines Pilotenfehlers mit seinem Gleitschirm gegen den abschüssigen Starthang geprallt. Die Bergung des Verunglückten aus seiner Notlage erfolgte durch die Bergwacht, welche mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Nürtingen (ES): Thuja-Hecke in Brand geraten

Zum Brand einer drei Meter langen und circa zwei Meter hohen Thuja-Hecke sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag in die Panoramastraße nach Zizishausen ausgerückt. Ein 55-Jähriger wollte gegen 17.20 Uhr Unkraut auf einer Treppe mittels eines Abflammgerätes beseitigen, wobei die nebenstehende Hecke in Brand geriet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Verursacher mit Hilfe eines Nachbarn die Flammen mit einem Gartenschlauch eindämmen. Die Einsatzkräfte löschten anschließend die Hecke vollends ab. Der Schaden an der Hecke kann noch nicht beziffert werden.

Kirchheim/Teck (ES): Arbeitsunfall

Am Freitagnachmittag ist es gegen 14 Uhr auf einem Firmengelände im Technologiepark Nabern zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 34-jähriger Mann war damit beschäftigt, die Fensterscheibe eines Firmengebäudes mit Folie zu bekleben als die Leiter, auf welcher er stand, nach hinten wegkippte und er zu Boden stürzte. Hierbei erlitt der Arbeiter Verletzungen am Kopf und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert, welcher in der Nähe der Unglücksstelle landete.

Plochingen (ES): Pedelec-Fahrer gestürzt

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Ulmer Straße zugezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 62-jährige Pedelec-Fahrer gegen 6.30 Uhr den Radweg in Richtung Stadtmitte. Hierbei konnte durch einen hinter ihm fahrenden Fahrradfahrer beobachtet werden, wie er auf den Boden spuckte. Auf das Verhalten angesprochen drehte sich der Pedelec-Fahrer um, wobei er das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der 62-Jährige, der bei dem Sturz einen Fahrradhelm trug, wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Tübingen (TÜ): Thuja-Hecke abgebrannt

Zum Brand einer Thuja-Hecke ist es am Freitagnachmittag in der Steinbergstraße gekommen. Ersten Erkenntnissen nach fing die Hecke gegen 15.30 Uhr bei Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner Feuer. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand rasch, wobei die Kräfte nicht verhindern konnten, dass etwa 40 Meter der Hecke abbrannten. Weiterer Sach- oder Personenschaden entstand nicht.

Tübingen (TÜ): Nach Streit Radfahrer verletzt

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen Radler verletzt, nachdem er von diesem wegen Befahrens eines Radschutzstreifens zurechtgewiesen worden ist. Nach bisherigen Ermittlungen war der 71-Jährige mit seinem Audi auf der Straße "Am Stadtgraben" in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und befuhr hierzu verbotswidrig den dortigen Radfahrstreifen. Als er an einer roten Ampel halten musste, nutzte dies ein hinter ihm fahrender, 24-jähriger Radfahrer, um ihn zur Rede zu stellen. Hierzu stieg der Radfahrer ab, positionierte sich mit seinem Fahrrad vor dem Pkw und sprach den Audi-Fahrer an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 71-Jährige los und erfasste hierbei das Fahrrad der 24-Jährigen, der in Folge zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Das Zweirad verhakte sich am Unterboden des Audis und wurde noch einige Meter mitgeschleift, bis der 71-Jährige sein Fahrzeug stoppte. Er musste zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutprobe sowie den Führerschein abgeben. Der Sachschaden am Audi wird auf circa 20.000 Euro, am Fahrrad auf einige hundert Euro geschätzt.

Tübingen (TÜ): Nach versuchtem Raub festgenommen

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen zwei 23 und 22 Jahre alte Männer, die im Verdacht stehen in der Nacht zum Samstag ein Raubdelikt begangen zu haben. Nach ersten Ermittlungen befanden sich ein 19-Jähriger und seine gleichalterige Begleiterin gegen 3 Uhr in der Platanenallee, als die beiden Tatverdächtigen auf sie zugingen und der Ältere die Geschädigten nacheinander unter Androhung und Anwendung von Gewalt nach Wertgegenständen durchsuchte. Sein jüngerer Begleiter stand hierbei augenscheinlich Schmiere. Nachdem die Täter keine Beute machen konnten, entfernten sie sich vom Tatort. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung im Tübinger Innenstadtbereich konnten die beiden syrischen Staatsangehörigen auf der Eberhardsbrücke vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen.

Burladingen (ZAK): Unfall mit Strohballen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich auf der Bundestraße 32 zwischen Burladingen und Hausen im Killertal ein nicht alltäglicher Unfall ereignet. Gegen 22.15 Uhr belud ein 32-Jähriger seinen landwirtschaftlichen Anhänger auf einem Feld neben der Straße mit Strohballen. Einer dieser machte sich selbstständig und fiel vom Anhänger herunter. Im weiteren Verlauf rollte der Ballen hangabwärts auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Peugeot einer 18-Jährigen, welche die B 32 in Richtung Hausen im Killertal befuhr. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der gleichaltrige Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 4.000 Euro.

Burladingen (ZAK): Unfall mit Personenschaden

Zwei verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagnachmittag in der Gammertinger Straße ereignet hat. Der 62-jährige Fahrer eines Seat Leon wollte gegen 18 Uhr mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände nach links in die Durchfahrtstraße in Richtung Hechingen einfahren. Hierbei übersah er den heranfahrenden Dacia Sandero einer 79-Jährigen, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die leicht verletzte Fahrerin sowie deren ebenfalls leicht verletzter 85-jähriger Beifahrer wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

