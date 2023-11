LPI-G: Jugendliche schlagen Mann nieder und rauben Zigaretten.

Gera (ots) - Die Ermittlungen zu einem Kellereinbruch in der Altenburger Straße in Gera nahm die Polizei am Freitag (17.11.2023) auf. Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Donnerstag (16.11.2023), ca. 20:00 Uhr bis Freitag (17.11.2023), ca. 09:00 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und entwendeten aus dessen Keller zwei hochwertige E-Bikes. Die Beamten sicherten am Tatort umfangreich Spuren und suchen im Zuge der Ermittlungen nun Zeugen, ...

mehr