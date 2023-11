Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder entwendet

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem Kellereinbruch in der Altenburger Straße in Gera nahm die Polizei am Freitag (17.11.2023) auf. Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Donnerstag (16.11.2023), ca. 20:00 Uhr bis Freitag (17.11.2023), ca. 09:00 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und entwendeten aus dessen Keller zwei hochwertige E-Bikes. Die Beamten sicherten am Tatort umfangreich Spuren und suchen im Zuge der Ermittlungen nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer: 0300937/2023 bei der Polizei Gera zu melden. Tel.: 0365 - 829 0. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell