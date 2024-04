Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Zimmerbrand, Stadtteil Emst

Zimmerbrand auf Emst. Am Montagabend wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Brandeinsatz im Ortsteil Emst alarmiert, der Anrufer meldete ein Feuer in der Wohnung. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte aus der betroffenen Wohnung eine starke Rauchentwicklung bestätigt werden. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, sodass ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgehen konnte. In der Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände, das Feuer konnte mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht transportiert werden. Nach dem Lüften der Wohnung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Eingesetzt waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die FF - Eppenhausen, der Rettungsdienst und die Polizei.

