Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Weinstadt: Reifen zerstochen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde der hintere rechte Reifen eines VW, der in der Pfahlbühlstraße geparkt war, zerstochen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt-Strümpfelbach: Auto zerkratzt

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr und Freitag, 9 Uhr wurde ein Seat, der in der Endersbacher Straße geparkt war, auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Mit Zigarette eingeschlafen?

Der Rettungsdienst sowie die örtliche Feuerwehr war am Freitagmorgen gegen 4 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Meißenstraße im Einsatz. In einer dortigen Wohnung wurde ein Handtuch in Brand gesetzt, woraufhin ein Brandmelder auslöste. Der Verursacher, der mutmaßlich mit einer glimmenden Zigarette eingeschlafen war, löschte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Der verursachte Schaden blieb gering und der Bewohner blieb vorliegenden Informationen nach unverletzt. Neben einer Rettungswagenbesatzung war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell