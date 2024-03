Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Spraitbach

Winnenden: Mutmaßliche "Geldabholer" in Haft

Aalen (ots)

Bereits im April 2023 ergab sich der Verdacht gegen zwei männliche Jugendliche, in Spraitbach als sogenannte "Geldabholer" in der bekannten Masche der falschen Polizeibeamten tätig gewesen zu sein (siehe https://t1p.de/yv86v). Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die beiden mittlerweile 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen bei diversen weiteren ähnlich gelagerten Taten als Geldabholer fungiert haben könnten. Aus diesem Grund erließ das Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen aus dem Raum Winnenden. Beide wurden am Donnerstag (08.03.2024) an ihrer Wohnanschrift festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs in Vollzug. Anschließend wurden beide Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

