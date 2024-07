Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbrüche in Gaststätte, Kellerparzellen und in Firma; Verkehrsunfälle; Diebstähle aus geparkten Autos;

Reutlingen (ots)

Brand auf Hochhausbalkon

Zu einer Rauchentwicklung auf dem Balkon eines Hochhauses sind zahlreiche Einsatzkräfte am Montagmittag gegen 12.15 Uhr in die Max-Eyth-Straße ausgerückt. Vor Ort konnte Rauch von einem Balkon in einem der oberen Stockwerke festgestellt werden. Hier war ein Stück Pappe aus bislang unklarer Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, eine Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand nicht. Personen oder Sachschäden waren nicht zu beklagen. (md)

Reutlingen (RT): Einbruch in Gaststätte (Zeugenaufruf)

In eine Gaststätte in einer Schrebergartensiedlung in der Sickenhäuser Straße ist ein Unbekannter am frühen Montagmorgen eingebrochen. Zwischen ein Uhr und neun Uhr verschaffte sich ein Krimineller auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu der Gaststätte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf Bargeld und einen PC-Drucker. Mit seiner Beute suchte der Einbrecher nachfolgend unerkannt das Weite. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Besitzer von Gartenhäusern in dieser Siedlung ihre Lauben zu überprüfen und Schäden oder Einbrüche ggf. dem Polizeiposten unter der Telefonnummer 07121/9394-0 zu melden. (cw)

Hayingen-Anhausen (RT): Kollision zwischen Pedelecs

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung zweier Pedelec-Lenker hat sich am Sonntagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, in Anhausen ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhren ein 74-Jähriger und eine 66-Jährige mit ihren Pedelecs gemeinsam die Straße Am Mühlweg in dieselbe Richtung, als sich beide vermutlich in Folge Unachtsamkeit berührten und dadurch auf die Fahrbahn stürzten. Während der 74-Jährige unverletzt blieb, erlitt die 66-jährige Verkehrsteilnehmerin schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Rädern war lediglich geringer Sachschaden entstanden. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Eingebrochen und hochwertige Fahrräder gestohlen (Zeugenaufruf)

Mutmaßlich ein und derselbe Täter kommt für Einbruchsdiebstähle in Echterdingen in Betracht. Der Kriminelle drang in der Zeit von Samstagmittag, zwölf Uhr, bis Sonntagmittag, zirka 13.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in zwei Mehrfamilienhäuser in der Wegenerstraße und in der Straße In den Gärtlesäckern ein. Dort öffnete er gewaltsam die Zugangstüren zu Kellerparzellen und stahl ein Mountainbike und ein E-Bike. Der Wert der beiden hochwertigen Räder beträgt mehrere tausend Euro. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigten Personen oder Wahrnehmungen bittet das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3. (gj)

Lichtenwald (ES): Diebstähle aus Pkws (Zeugenaufruf)

Insgesamt zwölf geparkte Autos hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Ortsteilen Thomashardt und Hegenlohe heimgesucht und aus diesen Wertgegenstände gestohlen. Die Fahrzeuge waren nach dem derzeitigen Ermittlungsstand unter anderem im Seewiesenweg, im Haldenweg, im Hirtenweg, in der Waldstraße, im Bereich Pfandäcker sowie im Kirchweg abgestellt. Ein Teil der Pkws war unverschlossenen, andere Fahrzeuge wurden durch den Täter gewaltsam geöffnet. Der Kriminelle erbeutete mehrere Bankkarten, kleinere Bargeldbeträge aber auch hochwertige Laptops. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153 / 9551-0 um Zeugenhinweise zu den Diebstählen, verdächtigen Wahrnehmungen, aber auch darum, dass sich weitere, mögliche geschädigte Pkw-Besitzer melden. (gj)

Tübingen (TÜ): Brennende Müllcontainer

Ein brennender Müllcontainer hat am Montagmittag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Sindelfinger Straße geführt. Um kurz vor 13 Uhr brannte dort ein Müllcontainer vollständig aus, ein weiterer Container und ein Zaun wurden ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Übergreifen verhindern. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird den ersten Ermittlungen nach auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. (md)

Hirrlingen (TÜ): Einbruch in Firma

Auf Elektrowerkzeuge haben es unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Montag, acht Uhr, in der Wagnerstraße abgesehen. Den Ermittlungen zufolge öffneten sie Gewaltsam ein Garagentor auf einem Firmengelände und entwendeten Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

