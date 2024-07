Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Körperverletzung; Notlandung; Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte; Versuchter Fahrzeugdiebstahl; Einbrüche; Brand

Kollision beim Abbiegen

Zur Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Sonntagvormittag im Bereich Unter den Linden / Emil-Adolff-Straße gekommen. Offenbar übersah ein 49-jähriger Renault-Lenker beim Abbiegen einen rechts neben sich befindlichen Pedelec-Fahrer im Alter von 65 Jahren, worauf dieser stürzte und nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 1.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Zugeschlagen und bespuckt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt am Samstagmittag in der Emil-Adolff-Straße. Gegen 13.10 Uhr war im Bereich der dortigen Bushaltestelle ein 65-Jähriger auf dem Gehweg unterwegs, als ihm drei jugendliche Personen auf Fahrrädern entgegenkamen. Als sie der Fußgänger auf ihr Verhalten ansprach, stiegen zwei männliche Jugendliche ab und beleidigten den 65-Jährigen. Einer der beiden versetzte ihm außerdem einen Schlag. Nachdem sich das Trio, zu dem auch ein Mädchen gehörte, zunächst entfernt hatte, kehrte einer der Unbekannten offenbar zurück und bespuckte den 65-Jährigen. Aufgrund der ihm zugefügten Verletzungen musste der Geschädigte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden männlichen Jugendlichen sind zwischen 14 und 19 Jahre alt, von schlanker Statur und waren mit kurzen schwarzen Hosen sowie schwarzen Achselshirts bekleidet. Das Mädchen, das sich nicht beteiligt hatte, soll ein rotes Oberteil getragen haben. Zeugenhinweise zur Tat oder den Unbekannten werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (mr)

Münsingen (RT): Zwei Verletzte bei Notlandung eines Segelflugzeugs

Am Sonntagnachmittag musste im Seetal im Gewann Hochberg ein Segelflugzeug notlanden. Der 58-jährige Pilot und sein 68-jähriger Co-Pilot waren mit ihrem Flieger kurz zuvor vom Segelfluggelände Eisberg in Dottingen aus durch ein anderes Flugzeug in die Höhe geschleppt worden. Nach einigen Minuten Flugzeit verlor das Flugzeug aus bislang unbekannter Ursache jedoch deutlich an Höhe, worauf sich der Pilot zu einer Notlandung im Außenbereich entschloss. Beim Landevorgang streifte der linke Flügel den Boden, das Flugzeug drehte sich und schlug mit dem Heck hart auf dem Boden auf. Die beiden Insassen erlitten hierdurch leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Segelflugzeug war ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro entstanden. (gj)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 25-Jähriger verantworten, der am Sonntagabend im Grenzweg Polizeibeamte angegriffen hat. Gegen 18.15 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst von einer Passantin alarmiert, die einen auf einer Wiese im Grenzweg liegenden, offenbar bewusstlosen Mann aufgefunden hatte, weshalb zunächst von einer medizinischen Notlage ausgegangen werden musste. Auch beim Eintreffen der Einsatzkräfte reagierte der 25 Jahre alte Mann zunächst nicht. Erst als er ärztlich untersucht werden sollte, wurde er plötzlich munter und griff unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamte an, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei Polizeibeamte, darunter eine Polizeibeamtin so schwer, dass sie in der Folge ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Bei dem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Mann wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte wurde in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Bad Urach (RT): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu Verkehrsbehinderungen im sonntäglichen Ausflugsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Sonntagmittag auf der Burgstraße (B28) ereignet hat. Ein 42-Jähriger war kurz vor 13 Uhr mit seinem VW Polo auf der Burgstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Seinen Angaben zufolge wurde er durch ein Insekt abgelenkt, wodurch er zu spät bemerkte, dass ein vorausfahrender 2er BMW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Er reagiert zu spät und krachte mit großer Wucht ins Heck des stehenden BMW. Dabei wurde der Unfallverursacher so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 45 Jahre alte BMW-Fahrer blieb unverletzt. Da bei dem Unfall auch der Kühlkreislauf des Fahrzeugakkus des BMW beschädigt wurde, war auch die Feuerwehr vorsorglich zur Überwachung im Einsatz. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zogen sich bis etwa 15.15 Uhr hin. (cw)

Lichtenstein (RT): Betrunken mit dem Motorrad gestürzt

Deutlich alkoholisiert war ein 64-Jähriger, der am Sonntagabend auf der L387 mit seinem Motorrad gestürzt ist. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit einer 65 Jahre alten Sozia auf seiner Yamaha vom Sportheim Unterhausen in Richtung Holzelfinger Steige unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf die Steige in Richtung Unterhausen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Während seine Sozia unverletzt blieb, wurde 64-Jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort einbehalten. Der Sachschaden an seinem Motorrad blieb mit geschätzten 200 Euro überschaubar. (cw)

Römerstein-Böhringen (RT): Versuchter Diebstahl eines Traktors

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Braike versucht einen Oldtimer Traktor zu stehlen. Zwischen 23.10 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Scheune. Dort gelang es ihnen, den weit über 60 Jahre alten Traktor zu starten, mit dem sie anschließend das verschlossene Scheunentor durchbrachen. Offenbar gelang es den Kriminellen in der Folge nicht, auf die Fahrbahn abzubiegen, sodass der Schlepper an einer Hausfassade entlang schrammte und stehen blieb, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuffen (ES): Einbruch ins Höhenfreibad

In das Höhenfreibad in Neuffen ist ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Kriminelle zwischen 20 Uhr und 7.35 Uhr über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Eingangsgebäude, in dem er mehrere Schränke und Schubladen aufbrach und durchsuchte. Zudem wurde offenbar noch eine Trennwand zwischen zwei Räumen mutwillig beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe der hinterlassenen Sachschäden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Eine Fußgängerin musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Kirchheim vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 16-Jähriger gegen 21.20 Uhr mit einem E-Scooter und einem gleichaltrigen Sozius auf dem Gehweg der Henriettenstraße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe eines Wohnhauses kollidierte er mit einer dort stehenden 58-Jährigen, die dadurch zu Boden stürzte. Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Metallschrott in Brand geraten

Zu einem Brand bei einem Recyclingunternehmen in der Kirchheimer Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr ausgerückt. Dort hatte sich auf einer Fläche von 10 x 10 Metern gehäckselter Metallschrott offenbar selbst entzündet. Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dettingen und Owen, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort waren, löschten den Brand und vorhandene Glutnester. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst nicht tätig werden musste. (ak)

Nürtingen (ES): Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend verletzt worden. Gegen 20.10 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Frau mit einem Honda die Lindauer Straße in Richtung Werastraße. An der dortigen Einmündung kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und auf dem Gehweg fahrenden 80-Jährigen auf einem Mountainbike. Der Senior stürzte in der Folge auf den Asphalt. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen wurde der Radler nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Kollision nach Sturz

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Sonntagvormittag bei Unterjesingen ereignet. Gegen 11.20 Uhr waren zwei Radfahrerinnen auf dem Beiweg der Ammertalbahn in Richtung Unterjesingen unterwegs, wobei die vorausfahrende Radlerin aus unbekannter Ursache zu Fall kam. Die nachfolgende Radlerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte daraufhin mit der Gestürzten. Beide wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Rottenburg (TÜ): Von Unfallstelle entfernt

Ein Autofahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle entfernt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein BMW-Lenker gegen 4.40 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Frommenhausen unterwegs, als er am Ortsausgang von Schwalldorf im Kurvenbereich offenbar die Kontrolle über den Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach circa 40 Metern kam der Pkw auf einem Hügel zum Stehen. Der BMW, dessen Lenker sich nach dem Unfall entfernt hatte, musste mit einem geschätzten Blechschaden in Höhe von circa 15.000 Euro abgeschleppt werden. Zur Unfallstelle war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften ausgerückt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Mit Pedelec gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Sonntagmittag, kurz nach zwölf Uhr, alleinbeteiligt auf dem Radweg Richtung Poltringen gestürzt. Die 57-Jährige zog sich bei dem Unfall schwerere Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (gj)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In der Rappenberghalde hat ein Einbrecher am helllichten Sonntag sein Unwesen getrieben. Zwischen 13.15 Uhr und 16.20 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus, in dem er in der Folge in den Zimmern die Schränke und Schubladen durchsuchte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Mössingen (TÜ): Betrunken mit dem Pedelec gestürzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 63-jähriger Radfahrer, der am Sonntagnachmittag auf dem Fahrradweg neben der Fahrbahn in der Straße Mühlberg gestürzt ist. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Mössingen nach Öschingen unterwegs, als er alleinbeteiligt mit seinem Rad ins Schlingern kam und stürzte. Durch Ersthelfer wurde ein Rettungswagen verständigt, der den Mann zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus brachte. Nachdem eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Verunglückten durch hinzugezogene Polizeibeamte einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille ergeben hatte, wurde dort auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt. Der 63-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

